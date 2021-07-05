Araştırma: İklim krizi, yusufçukların soyunu tüketebilir

Yeni bir araştırmaya göre; erkek yusufçuklar, hava sıcaklığı arttıkça dişileri cezbetmek için kullandıkları kanat süslerini kaybediyor. Bilim insanları evrimleşen erkek yusufçukların, dişileri tarafından tanımamasına yol açıp açmayacağı ve bundan kaynaklı olarak böceklerin soyunun tükenip tükenmeyeceği konusunda endişeli.

The Guardian'ın haberine göre; 300'den fazla yusufçuk türünden oluşan veri tabanı kullanılan araştırmada, aynı türden yusufçukların kanat renginin, daha sıcak veya daha soğuk iklimlerde doğmalarına göre nasıl değiştiği karşılaştırıldı.

İklimin daha sıcak olduğu bölgelerde erkek yusufçukların daha az kanat süsüne sahip olacak şekilde evrimleştiği, ancak dişi yusufçukların aynı şekilde evrimleşmediği ortaya koyuldu.

Farklı organizmaların çevrelerine nasıl adapte olduklarına ışık tutan araştırma, küresel ısınmayla birlikte yusufçukların görünümünün ve çiftleşme şekillerinin nasıl değişeceği hakkında soruları gündeme getiriyor.

Washington Üniversitesi'nden evrimsel biyolog Michael Moore "Farklı iklimlere uyum sağlayan hayvanların özelliklerin biyoçeşitliliği nasıl şekillendirdiği hakkında biyolojide büyük bir soru var" dedi.

Araştırmacılar, erkeklerin ve dişilerin neden bu kadar farklı tepki verdiklerini henüz bilmiyor. Ancak erkeklerin ve dişilerin iklim durumuna aynı şekilde uyum sağlamama ihtimalleri hatırlatıldı.