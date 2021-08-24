Araştırma: İklim değişikliği, Batı Avrupa'da sel olasılığını yüzde 20 artırdı

Bilim insanları, iklim değişikliğinin, ölümcül su taşkınlarına neden olan aşırı yağış olaylarının olasılığını en az yüzde 20 artırdığını söylerken, şiddetli yağmurların muhtemelen iklim değişikliği nedeniyle daha da ağırlaştığını aktardı.

Oxford Üniversitesi'nde iklim bilimcisi Friederike Otto, “Isınan bir iklimde bundan kesinlikle daha fazlasıyla karşılaşacağız" dedi.

Aşırı hava olaylarının son yıllarda daha hissedilebilir boyutlara ulaşmasıyla birlikte, iklim değişikliğinin sorulara tam olarak ne kadar cevap verdiği araştırılıyor.

Bilim insanları, ABD'deki kuraklığın ve Kanada'daki ölümcül sıcak hava dalgasının sadece geçen yıl boyunca, ısınan atmosfer tarafından daha kötüleştiğini buldular.

Avrupa'yı etkisi altına alan yağışlar, evleri ve elektrik hatlarını silip süpüren sele yol açtı ve 200'den fazla kişinin ölümüne neden oldu. Almanya ve Belçika'da onlarca kişi öldü ve binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Imperial College London'daki Grantham Enstitüsü'nden iklim bilimci Ralf Toumi, "Dünyanın en zengin ülkelerinden birinde insanların hayatlarını kaybetmesi gerçekten şok edici. İklim değişikliğine karşı hiçbir yer güvenli değil" dedi.

Daha sıcak hava daha fazla nem tuttuğunun altını çizen bilim insanları, yaz sağanaklarının artık küresel ısınmanın etkisiyle yüzde 3-19 daha ağır olduğunu buldular.