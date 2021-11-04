Araştırma: HPV aşısı rahim ağzı kanserinin önlenmesinde etkili

İngiltere'de yapılan bir araştırma aşıların rahim ağzı kanserlerlerinin önlenmesinde oldukça etkili olduğunu ortaya çıkardı. Sonuçları Perşembe günü Lancet adlı tıp dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, papilloma virüsüne (HPV) karşı yapılan aşılar rahim ağzı kanserinde belirgin bir düşüşe neden oldu.

İngiltere'de 2008 yılında başlatılan HPV aşı kampanyasından önce ve sonrasına ait rahim ağzı kanseri ve bu tür kanserlerin öncüllerinin yol açtığı vakaların karşılaştırılmasıyla yapılan araştırmada özellikle erken yaşlarda aşılanan genç kadınlarda aşıların daha da etkili oduğu sonucuna varıldı.

Araştırmanın yazarları hazırladıkları raporda, "Çalışmamız, kanser oluşumu üzerine HPV aşısının etkisinin ilk doğrudan kanıtını ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.

Rapora göre 10 ya da 13 yaşlarında Cervarix adlı aşıyı olan genç kız ve kadınlarda rahim ağzı kanseri vakaları yüzde 87 oranında düştü. HPV aşısını 16 ile 18 yaşları arasında yaptıran kadınlarda ise araştırmaya göre bu düşüş yüzde 34 olarak belirlendi.

Bununla birlikte, çalışmanın yazarları, araştırmanın 25 yaşına kadar olan kadınları kapsadığı için sonuçlarının da sınırlı olduğunu kaydettiler. Bu yaş grubunda, HPV aşısı olmayanlarda da rahim ağzı kanserinin nadiren görülebileceğine dikkat çeken araştırmacılar, bu nedenle araştırmanın önümüzdeki yıllarda da devam etmesi gerektiğini vurguladılar.

En sık görülen kanser türlerinden

Rahim ağzı kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olarak biliniyor. Her yıl yüz binlerce kadın bu nedenle hayatını kaybediyor. Hastalık cinsel ilişki yoluyla bulaşıyor. Ancak cinsel hayatı başlamamış kadınlarda yapılan aşılar önleyici olabiliyor. Bu nedenle ilk cinsel ilişki öncesi kadınların aşılanması öneriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) rahim ağzı kanseri ile mücadele için geçen yıl küresel bir strateji açıkladı. Ancak Lancet dergisinde sonuçları yayınlanan çalışmanın yazarları, HPV'ye karşı henüz yeterince kadının çeşitli nedenlerden dolayı aşılanmadığını kaydetti. Özellikle yoksul ülkelerde aşılananların sayısı son dece yetersiz. Buna bir neden olarak da aşıların sürekli soğuk olarak muhafaza edilmesinin güçlüğü gösteriliyor. Araştırma ekibindeki jinekologlar Maggie Cruickshank ve Mihaela Grigore, HPV aşısına ücretsiz erişimi olan İngiltere gibi zengin bir ülkede bile, DSÖ'nün 15 yaşındaki kızların yüzde 90'ının aşılanması hedefine ulaşılamadığını belirttiler. Ayrıca, çalışmanın yazarlarına göre, korona salgını HPV aşılarının geniş kitlelere erişimini engelliyor.

AFP/TY,EC

©Deutsche Welle Türkçe