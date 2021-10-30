Araştırma: Hava kirliliği sperm sayısını azaltıyor

Hava kirliliği ile ilgili yapılan bir çalışma, kirliliğinin beyinde enflamasyona neden olduğunu ve bunun sperm sayısını azalttığını ortaya koydu.

Dünyada her yıl milyonlarca insanın ölmesine sebep olan; ekolojik dengeyi bozan ve günlük hayatımıza her geçen gün daha ciddi etkileri olan hava kirliliği, iklim krizinin önemli sebeplerinden biri. İklim krizi ve ona sebep olan başlıklar, yalnızca gezegeni değil, insan sağlığını da olumsuz etkiliyor.