Araştırma: Haftada altı kadeh şarap katarakt riskini azaltabilir

İngiltere'de yapılan bir araştırma, haftada altı kadeh kırmızı şarap tüketen kişilerin gözlerinde katarakt gelişme riskinin azaldığı tespit edildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Londra'da bulunan göz hastanesi Moorfields ve University College London'ın oftalmoloji merkezinin yürüttüğü araştırma, kırmızı şarapta bulunan antioksidanların düzenli ve dengeli tüketen kişilerde, alkol tüketmeyenlere kıyasla karatakt görülme riskini yüzde 23 oranında düşürdüğünü gösterdi.

Araştırma, haftada yaklaşık altı buçuk kadeh kırmızı şarap tüketen insanların katarakt ameliyatı olma riskinin düştüğünü gösterdi. Riskin, bira ya da diğer içkiler yerine kırmızı şarap tüketenlerde daha düşük olduğu belirtildi.

Araştırmayı yürütenlerden Dr. Sharon Chua "Katarakt gelişimi yaşa bağlı olarak aşamalı oksidatif stresle bağlantılı. Araştırmalarda özellikle kırmızı şarabın riski düşürmesini, bol miktarda bulunan polifenol antioksidanlarıyla bağdaştırabiliriz" dedi.

Uzmanlar, arada dolaylı bir ilişki olduğunu, doğrudan bir ilişki kurulamayacağını vurguladı.

Katarakt nedir?

Katarakt, gözün içinde bulunan, görevi görüntüyü retina tabakası üzerine odaklamak olan göz merceğinin bozularak saydamlığını kaybetmesi, buzlu cam haline gelmesidir. Yaşla beraber daha sık görülen bir rahatsızlıktır.