Araştırma: Fındık ve ceviz gibi kabuklu yemişler, sperm kalitesini artırıyor

Beslenme üzerine araştırmalar yapan bilim insanları, fındık, badem ve ceviz gibi kabuklu yemişleri tüketmenin sperm kalitesine fayda sağladığı keşfetti.

Yeni araştırmada, işlenmiş gıdalar ve şeker bakımından zengin olan tipik beslenme biçimine sahip erkeklerin bu yemişleri tükettiğinde, sperm kalitesinin de hızla değiştiği ortaya çıktı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; söz konusu araştırma, kabuklu yemişleri tüketenlerin spermlerinde hem hareketlilik hem de sayı açısından iyileşme görüldüğüne işaret eden önceki bulgular üzerine işaret edildi.

İspanya'nın Tarragona kentindeki Utah Üniversitesi ve Rovira i Virgili Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışma, fındık gibi yemişlerin tüketiminin sperm kalitesini nispeten kısa bir sürede nasıl değiştirdiğini göstererek önceki çalışmaları bir adım ileri götürdü.

Randomize klinik deneylere, sigara içmeyen 72 genç ve sağlıklı erkek katıldı. Katılımcıların 48'inin öğünlerine 14 hafta boyunca günde 60 gram kabuklu yemiş katmaları istendi. Kalan 24 kişiyse tipik beslenme tarzını sürdürdü.

Deneyin sonucunda kabuklu yemişleri öğünlerine dahil eden grubun sperm DNA'sının 36 genomik bölgesinde görülen metilasyonun (normal gelişim için gerekli olan biyolojik süreç), diğer gruptan önemli ölçüde farklı olduğu saptandı. Bu bölgelerin yüzde 97,2'sinde "hipermetilasyon” görüldü.

Araştırmacılara göre Andrology dergisinde yayımlanan çalışma, fındık tüketiminin sperm kalitesine hızla fayda sağladığını gösteren ilk kanıt oldu.