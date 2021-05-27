Araştırma: Farklı tür maymunlar bir arada kalınca aynı "aksanı" kullanmaya başlıyor

Araştırmacılar, maymunların başka maymunların bölgesine girdiğine onların "aksanına" adapte olabildiğini keşfetti. Maymunların bu özelliği, ABD'de yaşayan bir İngiliz'in aksanının zamanla değişebilmesine benzetildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, araştırmacılar Brezilya'nın Amazon ormanlarında yaşayan iki farklı tür primatın 15 grubuna ait davranışları inceledi.

Soyu tükenmekte olan alaca tamarin türü ve kızıl elli tamarin türleri incelendi. Alaca tamarinler Manaus şehrinde yaşarken kızıl elli tamarinler genellikle Amazon bölgesinin kuzey doğusunda bulunuyor.

Birbirleriyle iletişim kurmak için maymunlar, çeşitli seslerden faydalanıyor. Seslerin tonları, vermek istedikleri anlama göre değişitor. Anglia Ruskin Üniversitesi'nden evrimsel biyoloji profesörü Dr. Jacob Dunn, yeni sesler öğrenmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Araştırmacılar, maymunların kendi bölgelerinde ve bir araya geldikleri bölgelerdeki çağrı seslerini incelemeye aldı. İncelemeler sonucu kızıl elli tamarinlerin aynı bölgede kaldıkları alaca tamarinlerle aynı sesleri geliştirmeye başladığı görüldü.

Bilim insanları, maymunların seslerinin aynı olsa da farklı tonların bölgelerini belirlemekte yardımcı olduğunu söyledi. Bir araya gelen maymunların zaman içinde çıkardığı ses tonu da birbirine benzedi.