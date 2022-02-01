Araştırma: Evcilleşen kedilerin beyni küçüldü

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Yapılan yeni bir araştırma, kedilerin beyinlerinin evcilleştirilmeye başladıkları 10 bin yıl öncesine göre daha küçük olduğunu gösterdi. Benzer bulgular köpekler ve tavşanlarda da görüldü.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Avusturya’da Viyana Üniversitesi ve İskoçya Ulusal Müzesi’nden araştırmacılar, birden fazla tür kedinin kafatası örneklerini karşılaştırdı.

Bulgular, modern evcil kedilerin Avrupalı ve Afrikalı yaban kedilerinden daha küçük beyinlere sahip olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, beynin küçülme nedeninin kedilerin karşılaştığı tehditlerin azalmasıyla ilgili olabileceğini söyledi.

İnsanlarda dahi beynin son 28 bin yıl içinde küçüldüğü, Neandertallerle karşılaştırıldığında yüzde beş oranında daha küçük olduğu belirtildi.

Beyin büyüklüğündeki küçülmenin memelilerde evcilleştirmenin büyük bir göstergesi olduğu düşünülüyor.

Araştırma, Royal Society Open Science dergisinde yayımlandı.