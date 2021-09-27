Araştırma: Emzirmenin sağladığı antikorlar, Covid-19 hastası bebekleri tedavi etmek için kullanılabilir

Araştırmacılar, emzirmenin bebeklerde yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı sağladığı antikorların, hastaları tedavi etmek için kullanılabileceğini söyledi.

Küçük çocukların ciddi Covid-19 geliştirme riski yaşlılara göre daha az olmasına rağmen, bir yaşın altındaki yaklaşık 10 bebekten biri, enfekte olmaları durumunda ciddi hastane bakımına ihtiyaç duyabiliyor.

Ölçümler, kadınların antikorları 10 aya kadar antikor salgılamaya devam ettiğini ortaya koydu.

Küresel Emzirme Sempozyumu'nda sonuçları sunan New York'taki Mount Sinai hastanesinden Dr. Rebecca Powell, "Emzirmeye devam ederseniz, sütünüzdeki antikorları vermeye devam edersiniz" dedi.

Pfizer, Moderna veya Johnson & Johnson (J&J) aşılarıyla aşılanan 50 kadında Covid-19'a özgü antikorların anne sütüne geçişini araştıran ekip, şimdi AstraZeneca aşısı tarafından tetiklenen anne sütündeki antikor yanıtını araştırıyor.