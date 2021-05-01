Araştırma: Elektrikli otomobil sürücülerin yüzde 18'i yakıtlı araç kullanımına döndü

ABD'de yapılan bir araştırma, elektrikli araç sahiplerinin yüzde 18'inin zamanla yakıtlı araçlara geri döndüğünü ortaya çıkardı. Bu oran hibrit otomotiv sahipleri içinse yüzde 20 civarında. Sürücülerin bu tercihinin araçları şarj etmekte yaşanan zorluktan kaynaklandığı belirtildi.

Euronews'in haberine göre; California Davis Üniversitesi, elektrikli ya da hibrit araç sahiplerinin otomotiv tercihlerini araştırdı. Sonuçlara göre sürücülerin neredeyse 5'te biri elektrikli arabalarını (EV) kolaylıkla şarj edemediğinden çevre dostu otomotivlerinden vazgeçip benzinli ya da dizel araçlara geri döndü.

Özellikle apartman dairelerinde yaşayanların şarj istasyonu olan park alanı bulamaması ve çoğu evde 240V-400V priz gerektiren Seviye 2 şarj bulunmaması EV'lerle ilgili yaşanan sıkıntıların başında geliyor.

Elektrikli otomotivlerin markası ise diğer bir etken. Araştırmaya göre Tesla sahipleri araçlarına daha sadıkken, Fiat 500e daha kolay vazgeçilen araçlar arasında.

Kadın ve erkek sürücüler arasında gözlemlenen farklılıksa dikkat çeken bir husus. Araştırmayı yapan uzmanlar, kadınların erkeklere göre daha fazla yakıtlı araçlara yöneldiğini söylüyor.