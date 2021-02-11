Araştırma: Dünyadaki tüm Koronavirüs, 0.33’lük kola kutusuna sığıyor

İngiltere’deki Bath Üniversitesi’nden İngiliz matematikçi Kit Yates, dünyadaki toplam Koronavirüs'ün ne kadar hacim kaplayacağını hesapladı. Yates, aktüel Koronavirüs enfeksiyon sayılarını ve tahmini olarak enfekte olan insanlardaki virüs yoğunluğunu baz aldı. Yaptığı araştırmaya göre virüsün çapının 100 nanometre (1 metrenin milyarda biri) olduğunu hesaplayan Yates, hatta virüsün dış yüzeyindeki taç şeklinde çıkıntılardan dolayı üst üste geldikleri zaman oluşacak boşluğu da hesap etti. Yates’in hesaplamalarına göre dünyadaki Koronavirüs'ler bir araya gelse, 0.33’lük bir kola kutusuna rahatça sığabiliyor.

Yaptığı araştırmayı değerlendiren Kit Yates, “Son yıllardaki tüm bu kayıpların, öfkenin, fakirliğin, ayrılıkların sebebinin sadece birkaç yudumdan kaynaklandığını düşünmek çok şaşırtıcı” dedi.

Bunlar da yeni semptomları

Imperial College’ın İngiltere’de 1 milyondan fazla kişinin katılımıyla yaptığı araştırma göre ise Kovid-19’un koku ve tat kaybı, ateş ile öksürüğün yanı sıra başka semptomları da olabileceğini gösterdi.

Haziran 2020-Ocak 2021 döneminde yapılan testler ve anketlere dayanan araştırma, bazı hastaların ateş ve öksürük gibi semptomları hiç göstermediği ancak kişilerde titreme, iştahsızlık, baş ve kas ağrısı olabileceğini belirledi.

Araştırma, yaşlara göre semptomların değişiklik gösterebileceğini ortaya koydu. Buna göre, titreme, tüm yaşlardaki pozitif vakalarda görülürken, 5-17 yaş aralığındakilerde baş ağrısı, 18-54 yaş aralığı ile 55 yaş ve üzerindekilerde iştah kaybı daha fazla oldu. Kas ağrısı ise 18-54 yaş aralığındakilerde rapor edildi. Enfekte olmuş 5-17 yaş aralığındaki çocukların ateş, öksürük ve iştah kaybı bildirme olasılığı, yetişkinlere göre daha düşük oldu.