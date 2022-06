Araştırma: Dünyada kuşların nüfusu son 50 yılda 3 milyar azaldı

İnsanlığın Dünya üzerindeki etkisi nedeniyle son 50 yılda üç milyar kuşun yok olduğunu gösteren bulgular yayınlandı. Yeni yapılan bir araştırmaya göre, son yıllarda dünyadaki yaklaşık 11 bin kuş türünden yarısının nüfusu azalırken, sadece yüzde 6'sının sayısı artıyor. Diğer canlılar gibi kuşlar da, habitat bozulması, iklim krizi, kirlilik, aşırı avlanma gibi insanların doğaya verdikleri zararlardan etkileniyor.

The Guardian'ın haberine göre, Annual Review of Environment and Resources'dan yayınlanan araştırmada, kuş türlerinin yüzde 48'nin nüfusunun azaldığı, yüzde 39'unun sayılarının yaklaşık aynı kaldığı, yüzde 6'sının sayıca artış gösterdiği, yüzde 7'sine ilişkin ise bilgi olmadığı belirtildi.

Kuş nüfusu 3 milyar azaldı

Araştırmada, ABD ve Kanada'da kuş nüfusunda 1970'lerden beri yaklaşık 3 milyarlık bir azalış olduğu ve bu rakamın Avrupa için 600 milyar olduğu belirtildi.

Araştırmanın başındaki Manchester Metropolitan Universitesi'nden Prof. Alexander Lees, kuşların “gezegenin sağlığı hakkında bilgi vermesi açısından diğer canlılara göre çok daha önemli bir takson olduğunu” söyledi.

Duke Universitesi'nden Prof. Stuart Primm, araştırmanın sonuçlarının çok önemli olduğunu söyleyerek, “Kesin olan şu ki, tüm kuş türlerinin yaklaşık üçte ikisi tropik ormanlarda yaşıyor ve insan faaliyetleri o habitatları küçültüyor” dedi. Primm, “Detaylı bir nüfus tahmini olmasa da, kuşların sayıları kesin bir oranda düşüşte” şeklinde konuştu.