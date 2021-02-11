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Yaşam

Araştırma: Dünya genelinde her 5 ölümden birinin sebebi hava kirliliği

11 Şubat 2021 16:50

Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma dünya genelinde gerçekleşen her 5 ölümden birinin fosil yakıtların yarattığı hava kirliliği nedeniyle gerçekleştiğini ortaya çıkardı.

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