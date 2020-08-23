Araştırma: Dünya, 1994'ten bu yana 28 trilyon ton buzul kaybetti

Araştırmalar, dünyanın 1994 yılından bu yana toplam 28 trilyon ton buz kaybettiğini ortaya koydu. Bu zamana kadar yapılmış en kapsamlı araştırma olduğu belirtilen çalışmanın bulguları, deniz suyu seviyelerinin artışına ilişkin endişeler doğurdu.

Leeds ve Edinburg’tan üniversiteler ve University College of London’dan bilim insanları, uydu görüntülerini inceleyerek gezegenin kutuplar, dağlar ve buzullarındaki durumu inceledi. Bilim insanları 1994’ten bu yana toplam 28 trilyon buzun kaybedildiğini açıkladı. Uzmanlar sonuçları incelediğinde eriyen buzulların tetiklediği deniz suyu seviyesinin yüzyılın sonunda 1 metreye ulaşabileceğini açıkladı.

Leeds Üniversitesi Kutup Gözlem ve Modelleme Merkezi’nden profesör Andy Shepherd, “Deniz suyu seviyesindeki her santimetre artış, yaklaşık bir milyon insanın evinden olması anlamına geliyor” dedi.

Bilim insanları aynı zamanda buzulların bu derece erimesinin dünyanın güneş radyasyonunu uzaya geri yollama kapasitesini düşürdüğünü söyledi. Beyaz buzun yok olduğu ve altta kalan karanlk deniz ve toprağın sıcağı daha çok emdiği belirtildi.

Profesör Shepherd, “Daha önce araştırmacılar Antartika ve Grönland gibi tekil alanlardaki buzul kaybını inceledi. BU araştırmada ilk kez bütün gezegen incelendi. Sonuçlar bizi şok etti” dedi.

Yapılan çalışmanın bulguları, Hükûmetlerarası İkli Değişikliği Paneli’nin daha önce açıkladığı ‘en kötü senaryo’ sınırlarında çıktı.