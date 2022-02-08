Araştırma: Daha fazla uyku günlük kalori alımını düşürebilir

Yüksek kilolu yetişkinlerde yapılan bir araştırma, her gece en az bir saat daha fazla uyumanın kalori alımını düşürebileceğini gösterdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, ABD’de yapılan bir araştırma, günlük 6.5 saatte az uyuyan kişiler, ekstra 1.2 saat daha fazla uyuduklarında günlük kalori alımlarını 270 kalori daha düşük olabileceğini tespit etti.

Ekstra uykunun üç yıl boyunca düzenli devam etmesiyle, yüksek kilolu kişilerin günlük beslenmelerini değiştirmeden, 12 kilo verebileceğinizi belirtildi.

Doğrudan kilo vermeye odaklanılmayan araştırmada, hastaların uyku düzenlerinin iki haftalık değişiminde kalori alımındaki düşüş dikkatleri çekti.

Araştırmaya vücut kitle endeksi 25 ile 29.9 arasında olan, 21-40 yaş aralığında 80 kişi katıldı.