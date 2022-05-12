Araştırma: Covid'i hastanede geçirenlerin yarısı, iki yıl sonra hâlâ en az bir semptom gösteriyor

Koronavirüs vakalarıyla ilgili yapılan en uzun dönemli takip araştırması, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatanların yarısının iki yıldır en az bir Covid semptomunu taşıdıklarını gösterdi.

The Lancet Respitatory Medicine’de yayımlanan araştırma, Covid’i ağır geçenlerde fiziksel ve mental sağlığın zamanla iyileştiğini gösterse de hastanede yatan Covid hastalarının genel nüfusa oranla sağlığının daha zayıf olduğu belirtildi.

Araştırmanın baş yazarlarından Prof. Bin Cao, “Bulgularımız, hastanede yatan Covid hastalarının belli bir bölümünün ana enfeksiyondan iyileşse de iki yıldan uzun süre tamamen iyileşemediğini gösteriyor” dedi.

Covid-19 öncesi sağlık durumu verilerinin eksikliği ve genel nüfusa göre Covid geçirenlerin karşılaştırması bugüne kadar eksik olduğu için Covid-19 hastalarının nasıl iyileştiği detaylandırılmamıştı.

Yeni araştırmada Çin’in Vuhan şehrinden 1192 katılımcı yürüme testi, laboratuvar testleri, semptomlarla ilgili sorular, ruh sağlığı, sağlık bağlantılı hayat kalitesi gibi konularda değerlendirildi.

Hastalandıktan altı ay sonra hastaların yüzde 68’inde en az bir semptom kalırken en çok rastlanan semptom yorgunluk ve halsizlik oldu.