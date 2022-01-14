Araştırma: Covid havaya karıştıktan 20 dakika sonra bulaşma kapasitesinin çoğunu kaybediyor

Britanya'da Bristol Üniversitesi Aerosol Araştırma Merkezinde yapılan çalışma, Covid-19'un havaya karıştıktan 20 dakika sonra bulaşma kapasitesinin yüzde 90'ını kaybettiğini ve bu kaybın çoğunun nefes verildikten sonraki ilk 5 dakikada gerçekleştiğini ortaya koydu.

The Guardian'da yer alan habere göre, araştırmanın bulguları kısa mesafeli Covid temasının tehlikesini ortaya koyarak sosyal mesafe ve maskelerin hâlâ Covid'den korunmak için en etkili yöntemler olduğunu gösterdi.

Araştırmanın yazarlarından Aerosol Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Jonathan Reid "İnsanlar kötü havalandırılan yerlere odaklanarak hava yoluyla bulaşın bir odada metrelerce ilerleyebileceğine odaklandı. Bunun yaşanmayacağını söylemiyorum ancak bence en büyük risk birine yakın durduruğunuzda gerçekleşiyor" dedi.

Prof. Reid "Birinden uzak durduğunuzda yalnızca aerosoller seyretilmiş olmuyor, virüs bulaştırıcılığını da azaltmış oluyor" diye devam etti.

Henüz hakem heyeti incelemesinden geçmeyen çalışmanın bulguları, virüsün akciğerlerin nemli ve karbondioksit açısından zengin ortamından ayrıldıktan sonra hızla kuruduğunu ve diğer insanlara bulaşma kabiliyetinin azaldığını gösterdi.

Havadaki nem oranının, bulaşıcılığın ne kadar hızlı devre dışı bırakılacağı konusunda belirleyici olduğu ifade edildi.

Ofislerde bulunan kuru havaya benzer şekilde yüzde 50'nin altındaki nem seviyelerinde, virüs beş saniye içinde bulaşma riskinin yarısını kaybederken, banyo gibi nem oranının yüzde 90'a ulaştığı alanlarda ise virüsün bulaşıcılığını daha yavaş kaybettiği belirtildi.

Çalışma, hava sıcaklığının virüsün bulaşıcılığı üzerinde hiçbir etkisi olmadığını saptadı.