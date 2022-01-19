Araştırma: Covid aşısı sonrası yan etkilerin üçte ikisi 'nosebo etkisinden' kaynaklanıyor

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ABD’li araştırmacılar, Covid aşısından sonra insanların yaşadığı yan etkilerin üçte ikisinden fazlasının, plasebo etkisinin tam tersi bir nedenle görüldüğünü tespit etti.

The Guardian’da yer alan habere göre, araştırmacılar, Covid aşılarına dair 12 klinik test sürecinin verilerini inceledi. İlk dozdan sonra ya etkilerin yüzde 76’sının plasebo etkisinin tam tersi anlama gelen ‘nosebo etkisinden’ kaynaklandığı tespit edildi. Bu oran, ikinci dozdan sonra da yüzde 52 oldu.

Araştırmanın bulguları, aşıdan sonra yaşanan baş ağrısı, yorgunluk, kol ağrısı gibi semptomların aşının içeriğinden değil, anksiyete, beklenti gibi ‘nosebo efekti’ sebeplerinden meydana gelebildiğini gösterdi.

Araştırmacılar, bulgular ışığında insanların bu semptomlarla ilgili daha iyi bir şekilde bilgilendirilmesinin toplumdaki endişeleri çözebileceğini önerdi.

Nosebo etkisi nedir?

Nosebo etkisi, hastanın, ilacın kendisine yan etkiler getireceğine inanması nedeniyle, farmakolojik olarak etkisiz bir ilaç verilse bile hastada hastanın beklediği bazı yan etkilerin görülmesi durumudur.