Araştırma: Covid-19'u hafif geçirenlerin bulaştırma süresi yarıya düşüyor

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi (OHSU) ve Oregon Eyalet Üniversitesinden uzmanlar, dünya çapında 77 araştırmanın bulgularını değerlendirdi.

Çalışmada, Covid-19'u ağır geçiren hastaların virüsü 20 güne kadar bulaştırabildiği tespit edildi. Öte yandan hafif geçirenlerde veya semptom göstermeyenlerde ise bu sürenin 10 güne düştüğü gözlendi.

20 günlük sürenin, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından hazırlanan kılavuzda belirtildiği gibi kişilerin Covid-19 enfeksiyonunun ardından kendini izole etmesi gereken süreye ilişkin önerileri doğrular nitelikte olduğu vurgulandı.