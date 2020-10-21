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Koronavirüs

Araştırma: Covid-19'u hafif geçirenlerin bulaştırma süresi yarıya düşüyor

21 Ekim 2020 18:00

ABD'li bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, Covid-19 semptomlarını hafif geçiren kişilerin virüsü bulaştırma süreleri 10 günü aşmıyor. Covid-19'u ağır geçiren hastaların ise virüsü 20 güne kadar bulaştırdığı biliniyor.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi (OHSU) ve Oregon Eyalet Üniversitesinden uzmanlar, dünya çapında 77 araştırmanın bulgularını değerlendirdi.

Çalışmada, Covid-19'u ağır geçiren hastaların virüsü 20 güne kadar bulaştırabildiği tespit edildi. Öte yandan hafif geçirenlerde veya semptom göstermeyenlerde ise bu sürenin 10 güne düştüğü gözlendi.

20 günlük sürenin, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından hazırlanan kılavuzda belirtildiği gibi kişilerin Covid-19 enfeksiyonunun ardından kendini izole etmesi gereken süreye ilişkin önerileri doğrular nitelikte olduğu vurgulandı. 

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