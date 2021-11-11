Araştırma: Covid-19'la temas edip yakalanmayanlarda 'T hücresi hafızası' işliyor

Bilim insanları, birlikte yaşadığı insanlar Covid’e yakalandığı halde kendi test sonucu negatif çıkan kişilerde, T hücreleri kaynaklı güçlü bağışıklıkla virüsün temizleniyor olabileceğini tespit etti.

The Guardian’da yer alan haber, bilim insanlarının Covid-19’la temaslı olduğu halde virüse yakalanmayan kişilerin bağışıklığına ilişkin çalışmalarını aktardı. Buna göre, bazı insanlarda virüs vücuda girdikten sonra erken aşamada T hücreleri tarafından temizleniyor.

İngiltere’nin Londra şehrinde pandeminin ilk dalgasında sağlık çalışanlarının yüzde 15’inde bu durum tespit edildi.

Çalışmaların, T hücrelerini hedef alan yeni aşılara yol açabileceği belirtildi.

University College London’dan immünolog Leo Swadling “Herkesin virüsle temaslı olup yakalanmayanlara dair anekdotları vardır. Bilmediğimiz şey bu kişilerin virüsten tamamen mi kaçındığı yoksa doğal yollarla virüsün vücuttan temizlenip temizlenmediğiydi” dedi.

Araştırma bulguları, bazı insanlarda daha önce geçirdikleri mevsimsel Koronavirüs türleri, griplerle T hücresi hafızası olduğu, bunun da Covid’den koruduğunu gösterdi.