Araştırma: Covid-19 geçirenlerin en az altı ay boyunca virüse yeniden yakalanma ihtimali çok düşük

ABD'de New England Journal of Medicine tarafından yapılan çalışmaya göre yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı antikor üreten kişilerin en az altı ay Koronavirüs olma ihtimallerinin çok düşük olduğu açıklandı. Birleşik Krallık'taki Oxford Üniversite Hastanelerinde 12 bin 500'den fazla sağlık çalışanıyla yapılan çalışmada, bin 265 kişinin Koronavirüs'e yakalandığı açıklanırken sonraki altı ay içerisinde sadece ikisinin tekrar Koronavirüs olduğu belirtildi.

New England Journal of Medicine tarafından yayınlanan çalışmaya göre, testleri pozitif çıkan iki kişinin de semptom göstermediği bildirilirken bu durum aşılar için de umut verici bir bilgi oldu. Aşılarla vücutlarına antikor alan kişilerin en az altı ay boyunca Koronavirüs'e yakalanmayacaklarını sonucunu çıkaran bilim insanları, aşıların öneminin tekrar altını çizdi.

Geçtiğimiz gün ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Ulusal Sağlık Enstitüsü'ndeki (NIH) bilim insanları, lama, deve ve alpaka gibi hayvanlarda bulunan nano antikorların Covid-19 tedavisinde ve virüsü önlemede kullanılabileceğini keşfetmişti.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, lama, alpaka ve deve gibi hayvanlarda bulunan 'NIH-CoVnb-112' antikorunun insanlardaki antikorlara oranla hem daha küçük hem de 10 kat güçlü olduklarını, bu kapsamda Koronavirüs tedavisinde ve hastalığı önlemede etkili olabileceğini ifade etmişti.