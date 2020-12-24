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Koronavirüs

Araştırma: Covid-19 geçirenlerin en az altı ay boyunca virüse yeniden yakalanma ihtimali çok düşük

24 Aralık 2020 20:57

ABD'de New England Journal of Medicine tarafından yapılan çalışmaya göre yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı antikor üreten kişilerin en az altı ay Koronavirüs olma ihtimallerinin çok düşük olduğu açıklandı. Birleşik Krallık'taki Oxford Üniversite Hastanelerinde 12 bin 500'den fazla sağlık çalışanıyla yapılan çalışmada, bin 265 kişinin Koronavirüs'e yakalandığı açıklanırken sonraki altı ay içerisinde sadece ikisinin tekrar Koronavirüs olduğu belirtildi.

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