Araştırma: Çok sayıda güneş kremi ve cilt bakım ürününde kanserojen madde var

Güneş kremleri ve cilt bakım ürünlerinde sıklıkla kullanılan oktokrilen adlı güneş koruma filtresinin kanserojen olabileceği ortaya çıktı.

Euronews'in haberine göre; Fransız ve Amerikalı araştırmacılardan oluşan bir grup, şampuan, nemlendirici ve güneş kremleri gibi çok sayıdaki üründe kullanılan oktrokrilenin, ürünün eskimesi ile birlikte hızla artıp çevreye zararlı benzofonon maddesine dönüştüğünü ortaya çıkardı.

Fransa ile ABD'de satılan ve bu maddeyi ihtiva eden 15 ürünün incelendiği araştırma Chemical Research in Toxicology adlı kimya dergisinde yayınlandı.

Oktokrilen maddesi başta mercanlar olmak üzere deniz hayatı için zararlı olmakla suçlanıyor.

Lenfoma ve böbrek kanseri riski

Sağlık kuruluşu laboratuvar hayvanlarında yapılan testlerde benzofenon kaynaklı kanser riski hakkında yeterli veriye ulaşıldığını belirtti. Bu maddeye maruz kalan hayvanların vücudunda lenfoma ve böbrek kanserine rastlayan araştırmacılar, dermatolojik sorunların da gözlemlendiğinin altını çizdi.

Laboratuvar ortamında ve sabit ısıda ürünleri hızlı bir şekilde bir yıl eskiten araştırmacılar, başta çok az miktarda rastlanan benzofenon maddesinin yüzde yüz artış gösterdiğini, hatta bazı ürünlerde bu artışın yüzde 200'e kadar ulaştığını ifade etti.

Araştırma sayesinde oktokrilenin ilk defa benzofenona dönüştüğünü de kanıtlayan araştırmacılar, bu ürünün deri tarafından hızla emilmesinden dolayı çevreye olduğu kadar insan sağlığını da tehdit ettiğini açıkladı.