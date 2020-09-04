Araştırma: Çocuklarda Koronavirüs'ün ana semptomu mide bulantısı ve ishal olabilir

Araştırmalar, kusma ve ishalin çocuklarda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) için ciddi bir semptom olabileceğini gösterdi. Britanya'da, araştırmacılar Ulusal Sağlık Sistemi'nin semptom listesini güncellemesi çağrısında bulundu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Britanya'da çocuklarda Koronavirüs için semptom listesi şu anda yüksek ateş, devamli öksürük, tat ve koku alma sorunlarından oluşuyor. Yetişkinler için yapılan araştırmalar bu üç semptomun yanına kas ağrısı, yorgunluk, kafa karışıklığı, göğüs ağrısı, mide sorunlarını da ekledi.

Queen's Belfast Üniversitesi'nden araştırmacılar, mide sorunlarının çocuklarda mide sorunlarının ana Covid-19 semptomlarından olduğunu söyledi. Dr. Tom Waterfield, "İncelediğimiz çocuk grubunda kusma ve ishal, öksürük ve tat alma değişikliğinden daha belirleyiciydi. Çocuklarda hastalığı tespit etmek için ilk olarak kusma ve ishale bakmalıyız" dedi.

Yapılan araştırma, 6 Nisan ile 3 Temmuz arasında Britanya genelinde 660 çocuktan alınan örneklerle gerçekleşti. Alınan kan örneklerinin hepsinde antikor testi yapıldı İncelenen örneklerin yüzde 6.9'unda antikor çıktı ve bunların yarısında semptom olduğu öğrenildi.

Semptomları olan çocukların yüzde 31'i ateş, yüzde 18'i baş ağrısı, yüzde 19 mide sorunları yaşadı.