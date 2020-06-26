Araştırma: Çocuklarda Koronavirüs ölümleri az ancak hastalığı ağır geçirenlerin sayısı dikkat çekici

Avrupa genelinde yapılan bir araştırma yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı çocuk ölümlerinin oldukça az olduğunu ancak ağır hastalık geçiren çocukların yüzdesinin dikkat çekici olduğunu ortaya koydu.

AFP'nin aktardığına göre, Britanya, Avusturya, İspaya'dan bilim insanları Covid-19'a yakalanan18 yaş altında yaklaşık 600 çocuğu inceledi. Çocukların dörtte birinin altta yalan hastalığı olduğu belirtildi. Bilim insanları çocukların yüzde 60'ının hastanede tedaviye, yüzde 8'inin yoğun bakıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı. 90 çocuğun hiç semptom göstermediği, 4 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

The Lancet Child & Adolescent Health dergisinde yayımlanan makaleyle ilgili olarak UCL Great Ormond Street Çocuk Sağlığı Enstitüsü'nden Marc Tebruegge, "Çocukların ve gençlerin birçoğu hafif semptom gösteriyor. Fakat yine de dikkati çeken sayıda çocuk hastanede tedavi görmek zorunda kalıyor ve yoğun bakıma ihtiyaç duyuyor" dedi.