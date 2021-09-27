Araştırma: Çocuklar, büyükanne ve büyükbabalarından daha fazla iklim felaketiyle karşılaşacak

Araştırmalar, bugün doğan bebeklerin yaşamları boyunca büyükanne ve büyükbabalarından çok daha fazla iklim felaketlerine maruz kalacağını gösteriyor.

Analiz, ülkeler gelecekteki karbon emisyonlarını azaltmak için mevcut taahhütlerini yerine getirseler bile, 2020'de doğan bir çocuğun yaşamı boyunca ortalama 30 aşırı sıcak dalgasına maruz kalacağını gösterdi.

Bugünün bebekleri, aynı zamanda, bugün 60 yaşında olan birinden iki kat daha fazla orman yangını ve üç kat daha fazla mahsul kıtlığı yaşayacaklar.

Dünyanın dört bir yanında sokaklara dökülen gençlik grevi protestocuları, iklim krizine en az yol açanların en çok acıyı çektiğine dikkat çekerken, Birleşmiş Milletler'in kasım ayında Glasgow'da gerçekleştirdiği Cop26 iklim zirvesinin hayati görevi, çevreyi en çok kirleten ülkelerden daha büyük emisyon kesintileri vaadinde bulunmak için önemli bir unsuru olacak.

Belçika'daki Vrije Universiteit Brussel'den Prof. Wim Thiery, "Sonuçlarımız genç nesillerin güvenliğine yönelik ciddi bir tehdidi vurguluyor ve geleceklerini korumak için ciddi emisyon azaltımları çağrısında bulunuyor" dedi.