Araştırma: Çay-kahve, inme ve bunama riskini düşürüyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, çay ve kahve tüketiminin inme ve bunama riskini düşürdüğünü ortaya koydu.

İngiltere’de UK Biobank tarafından çay ve kahve tüketimiyle ilgili dikkat çeken bir araştırmaya imza atıldı. Söz konusu içeceklerin, inme ve bunama gibi hastalıklara karşı etkisi incelendi.

365 bin 682 kişinin yer aldığı araştırmada, katılımcıların verileri 2006 yılından 2020 yılına kadar takip edildi.

Yapılan çalışma sonucunda, günde dört ya da altı fincan aralığında çay ve kahve içen kişilerin inme ve bunama riskinin düştüğü sonucuna ulaşıldı. Belirtilen miktarda çay ve kahve tüketen kişilerde inme riskinin yüzde 32 düştüğü belirtildi.

Aynı miktarda çay ve kahve tüketiminin, bunama riskini de çay ve kahve içmeyen kişilere oranla yüzde 28 düşürdüğü vurgulandı.