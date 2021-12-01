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Çevre

Araştırma: Büyük moda markaları, bağlantıları nedeniyle Amazon ormanlarının tahribatında rol oynuyor

50’den fazla markanın, Brezilya’nın en büyük deri ihracatçısı JBS isimli şirketle tedarik zinciri olduğu tespit edildi

01 Aralık 2021 11:55

Yapılan yeni bir araştırma, moda endüstrisinde yer alan büyük markaların çoğunun, tabakhaneler ve deri üreten diğer şirketlerle bağlantıları nedeniyle Amazon yağmur ormanlarının tahrip edilmesinde rolü olduğunu ortaya koydu.

The Guardian’da yer alan habere göre, araştırmada Coach, LVMH, Prada, H&M, Zara, Adidas, Nike, New Balance, UGG ve Fendi gibi büyük markaların verileri incelendi. Büyük markaların Amazon’un ormansızlaştırılmasında rolü olan şirketlerle bağlantıları ortaya çıktı.

50’den fazla markanın, Brezilya’nın en büyük deri ihracatçısı JBS isimli şirketle tedarik zinciri olduğu tespit edildi. JBS’in Amazon yağmur ormanlarının tahribatında rolü olduğu biliniyor.

İncelenen markalardan birkaçı son zamanlarda ormansızlaştırmada rolü olan şirketlerle bağlantı kurmayacaklarına ilişkin taahhütte bulunmuştu.

Araştırma, Stand.earth isimli tedarik zinciri araştırma şirketi tarafından gerçekleştirildi.

 

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