Araştırma: Bisikletler, kargo arabalarından daha hızlı teslimat yapıyor

Bir araştırmaya göre, elektrikli kargo bisikletleri, kargo arabalarından yaklaşık yüzde 60 daha hızlı teslimat yapıyor. Kargo arabaları saatte 6 paket taşırken, daha yüksek ortalama hıza sahip bisikletler saatte 10 koli taşıyabiliyor.

The Guardian'ın haberine göre, hava kirliliğini önemli ölçüde azaltan bisikletlerin, karbon emisyonlarını dizel minibüslere kıyasla yüzde 90, elektrikli kamyonetlere kıyasla üçte bir oranında azalttığı belirtildi.

Raporda ayrıca, kargo arabalarının açık yollarda bisikletlerinden daha yüksek hızda seyahat edebilirken, trafik sıkışıklığı ve park yeri arayışı nedeniyle zannedilen kadar hızlı olmadığı gösterildi. Kargo bisikletleri trafik sıkışıklığına maruz kalmadan, trafiğe kapalı sokaklarda kestirme yollar kullandığı için hızlı bir çözüm olarak sunuldu.

Raporu finanse eden iklim yardım kuruluşundan Hirra Khan Adeogun, pandemiyle birlikte online alışverişin artmasına dikkat çekerek "Covid-19 karantinaları sırasında ev teslimatlarının hızla arttığını gördük ve bu eğilimin devam etmesi muhtemel. Acilen frene basmamız gerekiyor. Kargo bisikletleri, geride vazgeçmememiz gereken bir seçenek" dedi.