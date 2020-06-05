Araştırma: Birlikte karantinada kalmayan çiftler, seks sırasında maske takmalı

Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, Koronavirüs salgınında aynı evde kalıp birlikte karantina uygulamayan çiftlerin seks yapmasının risk taşıdığı, bu durum yaşanırsa seks sırasında maske takmanın bulaşı riskini azalttığı belirtti.

Harvard Üniversitesi'nden araştırmacıların Annals of Internal Medicine isimli dergide yayımlanan araştırması Koronavirüs günlerinde güvenli seks için önlemleri sundu.

Salgın günlerinde aynı evi paylaşıp birlikte karantina uygulamayan kişilerin seks yapmasının her şekilde risk taşıdığı belirtilen araştırmada, seksten uzak kalmak en önemli korunma yöntemi olarak belirlendi. Bunu, mastürbasyon ve dijital seks gibi yöntemler izledi.

Koronavirüs sürecinde öpüşmekten kaçının

Risk sıralamasında dörtte yer alan yol ise aynı evde yaşayan insanların seks yapması oldu. Son sırada ise farklı evde yaşayan çiftlerin seks yapması yer aldı. Araştırma, bu durumlar yaşandığında alınabilecek önlemleri de inceledi. Buna göre önlemler arasında, partner sayısının düşük olması, semptom gösteren partnerlerle ilişki yaşanmaması, öpüşmekten kaçınılması, maske takmak, öncesinde ve sonrasında duş almak yer aldı.

Araştırmayı yürüten bilim insanlarından Dr. Jack Turban, "Bazı hastalar için cinsel aktiviteden tamamen yoksun olmak mümkün değil. Bu durumlarda kişisel izolasyonda olan partnerlerle seks yapılması en güvenli yaklaşım olur" dedi.