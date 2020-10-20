Araştırma: Biberondan beslenen bebekler milyonlarca mikroplastik yutuyor!

İnsanların küçük plastiklerle ne kadar karşılaştığına dair yapılan bir araştırma, biberondan beslenen bebeklerin bir gün içinde milyonlarca mikroplastik yuttuğunu ortaya koydu.

The Guardian’da yer alan habere göre, bilim insanları biberondan içen bebeklerin gün içinde milyonlarca mikroplastiği yuttuğunu tespit etti. Plastik şişelerin sterilize edilmesi için uygulanan yüksek sıcaklık ve bebek sütü hazırlamanın milyonlarca mikroplastik ve milyarlarca nanoplastik çıkardığı belirtildi.

Bilim insanları mamanın ya da yiyeceğin plastik kap ya da şişe için hazırlanmasının mikroplastiklerle karşılaşma ihtimalini artıracağını söyledi.

Bilim insanları mikroplastiklerin insan sağlığına etkisinin henüz belirli olmadığını ancak özellikle bebeklere etkisi konusunda acil bir adım atılması gerektiğini savundu.

Mikroplastik nedir?

Mikroplastikler, 5 mm'den daha küçük plastik parçacıklara verilen isimdir. Mikroplastikler denizel hayata ciddi zararlar verebilme potansiyeline sahiptir.