Araştırma: Beyin ve testisler, en fazla ortak noktaya sahip iki organ

Portekiz'deki Aveiro Üniversitesi ve Porto Üniversitesi'yle Birleşik Krallık'taki Birmingham Üniversitesi'nden araştırmacılar, insan beyni ve testisin rekor sayıda ortak protein barındırdığını ortaya çıkardı.

Independent Türkçe'den Çağla Üren'in aktardığı habere göre; Royal Society Open Biology isimli hakemli bilimsel dergide yayımlanan araştırmada vücudun farklı bölümlerinde üretilen proteinler analiz edildi ve benzerliklerinin ortaya çıkarılması için karşılaştırıldı. Bulgulara göre en büyük benzerlik, beyin ve testislerde görüldü. İki organ arasındaki ortak proteinlerin sayısı 13 bin 442’yle rekor seviyede çıktı.

Ortak proteinlerin çoğunun dokuların ve iletişimin geliştirilmesinde rol oynadığı, yüksek miktarda enerji tükettiği saptandı.

Öte yandan araştırmacılar bu iki organ arasındaki olası bağlantıları daha iyi anlamak için ileri araştırmalar gerektiğini söyledi.

Araştırmada konuyla ilgili, "Bu, yeterince araştırılmamış bir konu. Söz konusu dokular arasındaki bağlantının açıklığa kavuşturulması gerekir. Böylece beyni ve testisleri etkileyen işlev bozukluklarının anlaşılması sağlanabilir" ifadeleri yer aldı.