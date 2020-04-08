Araştırma: BCG aşısı, yeni tip Koronavirüs'e karşı koruma sağlıyor olabilir

T24 Dış haberler

Vereme karşı yapılan Bacillus Calmette-Guérin(BCG) aşısının yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı koruma sağlayabileceğine ve yüksek aşı oranı olan ülkelerde ölüm oranını düşürebileceğine dair yeni kanıtlar bulundu.

Texas Ünversitesi'ndeki epidemiyolojistler ve bir İrlandalı medikal danışman tarafından 178 ülke üzerinde yapılan incelemeye göre BCG aşısının uygulanmadığı ülkelerde uygulananlara kıyasla on kat daha fazla vaka görüldü.

Araştırmayı yapan ekipte bulunan ürolog Dr. Paul Hegarty, bu oranın yüzde 20 kat daha az ölüm anlamına geleceğini ifade etti.

"Korelasyon" araştırmasının kısa süre içinde akademik yayın PLOS'ta yer alması bekleniyor. Yapılan araştırma çoğunlukla istatistiklere dayanıyor. New York'ta yapılan benzer bir araştırma sebebiyle klinik denemelerin hızlandırıldığı belirtildi.

Irish Times'ın aktardığına göre Hegarty, hata oranını düşürmek için salgın süresince farklı ülkeleri sık sık tekrar değerlendirdiklerini ifade etti. Hegarty, araştırmaya başladıklarında bu kadar büyük bir fark görmeyi beklemediklerini aktardı.

Hegarty, "15 günlük süreçte BCG aşısı yapan ülkelerde bir milyon kişide 38 Koronavirüs vakası görüldü. Bu sayı aşının yapılmadığı ülkelerde ise bir milyonda 358 vakaydı. BCG'nin yapıldığı ülkelerde bir milyonda ortalama 4.28 kişi hayatını Covid-19 nedeniyle kaybederken, diğer ülkelerde bu sayı 40'tı" dedi.

Euronews'ın aktardığına göre araştırma Koronavirüs'ün batı Avrupa'yı neden kıtanın doğusundan daha fazla etkilediğini de açıklayabilir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde (SSCB) verem aşısı yapılmasına yönelik birçok politika uygulandı.