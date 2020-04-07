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Koronavirüs

Araştırma: Avrupa'da Koronavirüs nedeniyle 150 binden fazla insan ölebilir

07 Nisan 2020 18:20

Washington Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nün araştırmasına göre, Koronavirüs nedeniyle Avrupa'da 151 bini aşkın insan hayatını kaybedebilir.

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