Araştırma: Avrupa'da Koronavirüs nedeniyle 150 binden fazla insan ölebilir

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin çatısı altında faaliyet yürüten Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME), Covid-19 salgınına dair bir modelleme yaptı. Salgından en fazla İngiltere’nin etkileneceğinin tahmin edildiği modellemeye göre, Avrupa çapında da ölümlerin 151 bini aşabileceği kaydedildi.

Birgün'ün haberine göre; modelleme, İngiltere’nin mevcut durumda İtalya ve İspanya’nın gerisinde olmasına rağmen ölüm sayısı konusunda ağustos ayı geldiğinde zirveye çıkacağını öngörüyor.

Yapılan tahminlere göre, İtalya’da yaklaşık 20 bin, İspanya 19 bin, Fransa’da ise 15 bin can kaybının gerçekleşeceği düşünülüyor.

IHME, Avrupa genelinde ise 150 binden fazla insanın hayatını kaybedebileceğine işaret etti.

Neye göre tahmin yapıldı?

Enstitü, modellemeyi oluştururken açıklanan resmi vaka sayılarını, ülkelerin yaş ortalamalarını, ölüm oranlarını ve yoğun bakım yatak sayılarını dikkate aldı.

Modelleme hastalığın zirve yaptığı anda İngiltere'de 100 bin hastane yatağına ihtiyaç olacağını öngörüyor. Ancak ülkedeki yatak kapasitesi hâlihazırda 17 bin 765.