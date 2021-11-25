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Yaşam

Araştırma: Astroloji ile burçlara inananlar narsist ve daha az zeki

"Bilimsel gerçeklere dayanmayan bu tür inançlar pandemi ve ekonomik yoklukların hüküm sürdüğü kriz zamanlarında ön plana çıkıyor"

25 Kasım 2021 22:30

İsveç’te yapılan yeni bir araştırma, astrolojiye ve burçlara inanan kişilerin daha narsist ve daha az zeki olma eğiliminde olduğunu ortaya çıkardı. Bilim insanları, astrolojinin kişilerdeki "büyüklenme" duygusunu güçlendirdiğini ve bunun narsistik kişilik özelliğini desteklediğini söyledi.

Bununla birlikte, bilimsel gerçeklere dayanmayan bu tür inançların, şu anda olduğu gibi Covid-19 pandemisi ve ekonomik yoklukların hüküm sürdüğü kriz zamanlarında ön plana çıktığını söyleyen araştırmacılar, bu durumun eleştirel düşünme yeteneğini körelttiğini açıkladı.

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