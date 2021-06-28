Araştırma: AstraZeneca aşısı 6 ay sonra hatırlatıcı doz olarak kullanıldığında antikor seviyesini artırıyor

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Araştırmacılar, Oxford-AstraZeneca Koronavirüs aşısının herhangi bir değişikliğe gidilmeden etkili bir hatırlatıcı doz olabileceğini tespit etti.

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre ikinci dozun yapılmasından 6 ay sonra yapılan üçüncü doz antikor seviyelerinde ciddi bir artış sağlayarak vücudun Covid-19 ve varyantlarına karşı bağışıklık kapasitesini artırıyor.

Oxford Aşı Grubu'nun başındaki Prof. Sir Andrew Pollar, insanların sonbahar aylarında hatırlatıcı doza ihtiyaç duyup duymayacağını bilmediklerini, ancak gerekirse mevcut aşının kullanılabileceğini dile getirdi.

Aynı araştırma, AstraZeneca/Oxford aşısı yaptıranların antikor seviyesinin aşı yapıldıktan bir yıl sonra da yüksek olduğunu tespit etti.

Araştırmacılar AstraZeneca/Oxford aşısı için önerilen birinci ve ikinci doz aralığının 4 ila12 hafta arası olduğunu, ancak gerekirse 45 haftaya kadar uzatılabileceğini ifade etti.