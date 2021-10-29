Araştırma: Aşılılar için de hane içi Covid bulaşma riski sürüyor

Araştırmalar, iki doz aşı yaptırdığı hâlde Koronavirüs’e yakalanan kişilerin virüsü birlikte yaşadıkları kişilere bulaştırabileceğini gösterdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Covid bulaşlarında hane içi temaslar en büyük etken olmayı sürdürüyor. Lancet’te yer alan araştırmada bilim insanları Delta varyantıyla enfekte 138 kişinin 204 hane içi temasını inceledi.

Temaslılar, evlerindeki Covidli kişinin semptom gösterdiği ilk beş gün içinde incelendi. Bu kişiler, 14 gün boyunca test edildi. Temaslıların 53’ü Covid pozitif çıkarken bunların 31’i tam aşılıydı.

Veriler, iki doz aşı olanların da iki doz aşılı bir temaslının evdeki Covid birinden virüs kapma riskinin yüzde 25 olduğunu gösterdi. Aşısız bir kişinin kapma riski ise yüzde 38 oldu.

Araştırmacılar, aşılı bir kişide viral yükün en yüksek olduğu noktanın aşısız bir kişiyle aynı olduğunu ancak aşılılarda bu yükün daha hızlı bir şekilde düştüğünü tespit etti.