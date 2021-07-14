Araştırma: Alkol tüketimi, 2020'de dünya çapında 740 bin kanser vakasına neden oldu

Meme, karaciğer, kolon, rektum, orofarenks, gırtlak ve yemek borusu kanserleri dahil olmak üzere çeşitli kanserlere neden olabilen alkol tüketiminin, geçen yıl dünya çapında 740 binden fazla kanser vakasına yol açtığı tahmin ediliyor. Araştırmacılar, düşük düzeyde alkol kullanımının bile kanser riski taşıyabileceğini söyledi.

The Guardian'ın haberine göre, alkolün kansere neden olabileceğine dair kamuoyu farkındalığı oldukça düşük. 2018'de İngiltere'de yapılan bir ankette, 10 kişiden yalnızca biri alkolün kansere neden olabileceğinin farkında.

2020'de dünya çapında tahmini 741 bin 300 kanser vakasının alkolden kaynaklandığını ortaya koyan araştırmacılar, kamuoyunun bilinçlenmesi gerektiğinin altını çizerek, alkol etiketlerinin kanser uyarısı içermesi gerektiğini, alkole daha yüksek vergiler getirilebileceğini ve pazarlamasının azaltılabileceğini öne sürdü.

Alkol tüketiminin küresel boyutlarda kansere neden olduğunu ve bu durumun "sosyal içicilerde" bile kendisini gösterdiğini savunan Fransa'daki Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'ndan Harriet Rumgay "Alkolün kanser üzerindeki etkisi genellikle bilinmez veya gözden kaçırılır, bu nedenle alkol ve kanser arasındaki bağlantı hakkında daha fazla kamu bilincine ihtiyacımız var" dedi.

Araştırmada, alkol tüketiminin 2020'de erkeklerde tahmini 568 bin 700 ve kadınlarda 172 bin 600 kanser vakasına neden olduğu ortaya koyuldu. Alkol tüketiminin neden olduğu kanser türlerinde yemek borusu, farenks, dudak ve ağız boşluğu kanserleri vakaların en yüksek orana sahip.

Alkol tüketiminin neden olduğu kanser vakaları yüksek düzeyde alkol kullanımıyla bağlantılıyken, orta veya düşük düzeyde alkol tüketiminin bile vakalara kanser riski taşıdığı tahmin ediliyor. 2020 verilerine göre, günde bir kadeh şarap içmenin dünya çapında 35 bin 400 ila 145 bin 800 vaka arasında bir yere katkıda bulunduğunu tespit edildi.