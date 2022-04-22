Araştırma: Akıllı telefon kullanımını günde yalnızca bir saat azaltmak insanlarda kaygı seviyesini azaltıyor

Almanya’da araştırmacılar, akıllı telefon kullanımını azaltmanın etkilerine dair yeni bulgular elde etti. Buna göre akıllı telefon kullanımını günde sadece bir saat azaltmak insanların kaygı seviyesini azaltırken, hayattan daha memnun olmalarını sağlıyor ve egzersiz yapma olasılıklarını da artırıyor.

Önceki araştırmalar, akıllı telefon kullanımının obezite, boyun ağrısı, performans düşüklüğü ve bağımlılık benzeri davranışlarla bağlantılı olduğunu göstermişti. Journal of Experimental Psychology adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan yeni araştırma ise günlük kullanımını azaltmanın kişinin refahı üzerindeki olumlu etkilerine ışık tuttu.

Araştırmaya 619 kişi kaydedildi. Bunlardan 200’ü bir hafta boyunca akıllı telefonlarını bir kenara koydu, 226'sı cihazı kullanma süresini günde bir saat azalttı, 193'ü ise davranışlarında hiçbir değişiklik yapmadı.

Independent Türkçe'nin haberine göre Ruhr-Universität Bochum'daki Akıl Sağlığı Araştırma ve Tedavi Merkezi'nden Dr. Julia Brailovskaia, "Akıllı telefonu tamamen bırakmanın ve günlük kullanımını bir saat azaltmanın katılımcıların yaşam tarzı ve esenliği üzerinde olumlu etkileri olduğunu gördük. Kullanımı azaltan grupta bu etkiler daha uzun sürdü, yani tamamen bırakan gruba göre daha istikrarlıydı." dedi.

Depresyon ve anksiyete semptomları azaldı

Katılımcılarda aynı zamanda, yaşamdan memnuniyet duymak ve fiziksel açıdan aktif olmak için harcanan zaman artarken, depresyon ve anksiyete semptomlarının yanı sıra nikotin tüketimi de azaldı.

Dünya genelinde insanlar, akıllı telefon ekranlarıyla günde ortalama üç saatten fazla zaman harcıyor. Ancak Dr. Brailovskaia bunun "hem bir lütuf hem de bir lanet" olduğu görüşünde.

Dr Brailovskaia, "Daha iyi hissetmek için akıllı telefondan tamamen vazgeçmek gerekmez" diye konuştu.