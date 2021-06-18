Araştırma: Ahtapotlar bazen "inadına" balıklara vuruyor

Bilim insanları, av peşinde bir araya gelen ahtapot ve balıkların her zaman "iyi anlaşmadığını" keşfetti. Araştırmacılar, ahtapotların bazen "inadına" balıklara vurduğunu gösterdi.

The Independent'ta yer alan habere göre, Kızıl Deniz'de ahtapotlar ve çeşitli balık türleri arasındaki etkileşimi izleyen bilim insanlarının kameralarına yansıyan görüntüler, ahtapotların bazen balıklara "inadına" vurabildiğini gösterdi.

Lizbon Üniversitesi'nden araştırmacı Eduardo Sampaio, ahtapotların kendi hâlinde yüzen balıklara vurduğu anların görüntüsünü paylaştı.

Sampaio, "Ahtapotlar ve balıkların birlikte avlandığı bilinir. Çok sayıda ortak işin içinde olduğunda karışık bir ağ oluşur ve bu da ortakların kontrol mekanizmalarının devreye girmesine neden olur" dedi.

Ahtapotların bazen balıkların av peşinde olduğu anlarda vurarak rotasını değiştirdiği, yemeğe ondan önce ulaşmayı planladığı belirtilirken bazen de sadece "inadına" vurduğu tespit edildi.

Araştırma, Ecology dergisinde yayımlandı.