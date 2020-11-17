Araştırma: Ağız temizleme sularıyla gargara, temastan sonra 30 saniye içinde Koronavirüs'ü öldürebilir

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Cardiff Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırma, ağız temizleme suyuyla yapılan gargaranın Koronavirüs'ü temastan sonra 30 saniye içinde öldürebileceğini tespit etti.

Independent'ta yer alan habere göre, Cardiff Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmanın ön bulguları yayımlandı. Bulgular, içinde en az yüzde 0.07 oranında Setilpiridinyum klorür (CPC) barındıran ağız temizleme sularının Koronavirüs bulaşını azaltmada "umut veren" bir etkisi olduğunu ortaya koydu.

Cardiff Galler Üniversitesi Hastanesi'nde hastalar üzerinde yapılan klinik testler, ağız temizleme sularının hastanın salyasındaki Koronavirüs miktarını azaltıp azaltamayacağını inceledi. Araştırmanın bütün bulguları 2021 başında yayımlanacak.

Araştırmanın ön bulguları, ağız temizleme suları ile gargaranın Koronavirüs'le temas anından 30 saniye içinde virüsü öldürebileceğini tespit etti.

Klinik testleri yürüten Profesör David Thomas, "İlk bulgular oldukça umut vadetse de daha fazla klinik araştırmaya gerek olduğu çok açık" dedi.