Araştırma: 4 milyon prematüre bebeğin ölümünün arkasında fosil yakıtlar var

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Greenpeace Güneydoğu Asya ve Enerji ve Temiz Hava Araştırmaları'nın yürüttüğü bir araştırma, fosil yakıtlar kaynaklı hava kirliliğinin her yıl dünya çapında 4 milyon prematüre ölümüne neden olduğunu ortaya koydu.

Araştırmanın raporu; petrol, gaz ve kömür yakmanın dünya çapında yaşanan trafik kazalarından 3 kat daha fazla ölüme neden olduğunu gösterdi. Özellikle düşük gelirli ülkelerde yaşayan çocukların özel olarak etkilendiği belirtilirken her yıl 40 bin çocuğun 5 yaşından önce fosil yakıt kaynaklı hava kirliliğinden öldüğü vurgulandı.

Greenpeace Doğu Asya'dan Minwoo Son, "Hava kirliliği sağlığımıza ve ekonomilerimize bir tehdit. Her yıl fosil yakıt kaynaklı hava kirliliği milyonlarca can alıyor; kalp krizi, akciğer kanseri ve astım gibi tehditleri arttırıyor"

Araştırmada şu sonuçlar ortaya çıktı:

*Petrol, dizel araçlar ve fabrikalardan gelen Nitrojen Dioksit her yıl 4 milyon çocukta astım görülmesine neden oluyor. Yaklaşık 16 milyon çocuk astımla yaşamak zorunda kalıyor.

*PM 2.5 olarak bilinen ince partikül kirliliği yılda 1.8 milyar hastalık iznine sebep oluyor.

*Çin, ABD ve Hindistan kirli havanın ekonomik bedelleriyle ne çok karşılaşan ülkeler.

Araştırma, hava kirliliğiyle mücadele için çözümlere de yer verdi. Buna göre temiz enerji ve ulaşım sistemine geçmenin önemi vurgulandı. ABD'de Çevre Koruma Ajansı'nın son yaptığı bir çalışma bu konuda yapılan her bir dolarlık yatırımın geriye 30 dolar olarak döneceğini gösterdi.