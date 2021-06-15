Araştırma: 231 makyaj malzemesinde, ciddi rahatsızlıklara sebep olabilen PFAS tespit edildi

231 makyaj ve kişisel bakım malzemesi örneklerinin yarısından fazlasında; yüksek kolesterol, tiroid ve kansere neden olan PFAS'ın bir göstergesi olan yüksek organik flor seviyeleri tespit edildi.

The Guardian'ın haberine göre, doğada bozulmadığı için "sonsuza dek kimyasal" olarak adlandırılan PFAS, ürünleri suya ve lekeye dayanıklı hale getirmek için kullanılan 9 bin bileşikten oluşuyor.

Ruj, göz kalemi, maskara, fondöten, kapatıcı, dudak kremi, allık, oje ve daha fazla ürünü içeren araştırmalar yapıldı. En sık yüksek düzeyde flor içeren ürünler arasında su geçirmez maskara (test edilen markaların yüzde 82'si), fondötenler (yüzde 63) ve sıvı ruj (yüzde 62) bulunuyor.

Yeşil Bilim Politikası Enstitüsü'nden, kıdemli bir bilim insanı ve çalışmanın yazarlarından Tom Bruton, tehlikeli kimyasal içeren çok sayıda ürüne şaşırdığını belirtti. Bruton, "İnsanların her gün cildine sürdüğü ürünler yüzünden ciddi bir sağlık sorununa maruz kalma potansiyeli var" dedi.

Araştırmacılar, kozmetik endüstrisinin su geçirmez ve daha dayanıklı ürünlerinde yüksek doz flor olduğuna dikkat çekerken, ruj kullanan kişilerin hayatları boyunca yanlışlıkla birkaç kilo ruj yutabileceğini belirtiyor.