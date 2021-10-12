Araştırma: 2050 yılında dünyanın yarısı gözlük takmak zorunda kalacak

Yeni bir araştırma, telefona ve tablete uzun süre bakmanın miyop riskini yüzde 30 oranında artırdığını ortaya koydu. Bu durumun bir de bilgisayar kullanımıyla birleştirilmesinin riski yüzde 80’e kadar çıkardığı belirlendi. Uzmanlar, bu durumun 2050 yılına kadar beş milyar insanın (dünya nüfusunun ortalama yarısı) miyop olabileceği anlamına geldiğini açıkladı.

The Lancet Digital Health Journal’da yayımlanan araştırma için bugüne kadar yapılan 3 binden fazla araştırmadan yararlandı. Araştırma, Anglia Ruskin Üniversitesi, Singapur Göz Araştırma Enstitüsü ve Avustralya Göz Araştırmaları Merkezi’ndeki göz sağlığı uzmanları tarafından ortak gerçekleştirildi.

"Ekran başında geçirilen süre ile miyop arasında potansiyel bir bağlantı olduğunu gösteriyor"

Anglia Ruskin Üniversitesi’nden araştırma yazarı Profesör Rupert Bourne, “2050 yılına kadar küresel nüfusun yaklaşık yarısının miyopiye (uzak görüşte eksiklik) sahip olması bekleniyor. Bu çok ciddi bir sağlık sorunu.” ifadelerinde bulundu. Bourne sözlerini, “Çalışmamız bu konudaki en kapsamlı çalışmadır ve genç insanlarda ekran başında geçirilen süre ile miyop arasında potansiyel bir bağlantı olduğunu göstermektedir” ifadeleriyle sürdürdü. Bourne, “Bu araştırma, okulların kapanması nedeniyle çocuklarımızın ekranlara her zamankinden daha fazla zaman ayırdığı bir zamanda gerçekleştirildi.” dedi.

Kısa görüşlülük veya miyop, uzaktaki nesnelerin bulanık görünmesine neden olan ve yakındaki nesnelerin net bir şekilde görülebilmesine neden olan çok yaygın bir göz rahatsızlığı olarak tanımlanabilir.