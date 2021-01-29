Araştırma: 2023'teki seçimde 'Z kuşağı' seçmen oranı yüzde 16

Doğruluk Payı'nın araştırması, 2023'teki seçimde oy kullanacak 'Z kuşağı' seçmen oranının, önceki seçime göre iki katına çıkacağını gösterdi.

Araştırmaya göre, 1 Kasım 2015'teki seçimde, seçmenlerin yüzde 2'si 'Z kuşağı'ndandı.

Haziran 2018'e gelindiğinde bu oran yüzde 7'ye yükseldi.

Haziran 2023'te yapılması planlanan seçimde ise oran yüzde 16'ya yükselecek.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun SSK genel müdürlüğü dönemine işaret ederek "Z kuşağı bilmiyor. Bunları gençlerimize hatırlatmamız gerekiyor" demişti.