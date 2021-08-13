Araştırma: 1 yaşında pik yapan metabolizma, 20-60 yaş arasında sabit kalıyor

Yapılan yeni bir araştırma, insan metabolizmasının 1 yaşında pik noktasına ulaştığını, 20-60 yaş aralığında sabit kaldığını, 60’tan sonra ise düşüşe geçtiğini gösterdi.

BBC’de yer alan habere göre, sekiz günlükten 95 yaşına kadar, 29 ülkeden 6 bin 400 insanın incelendiği araştırma, metabolizmanın orta yaşlarda sabit kaldığını gösterdi.

Science dergisinde yayımlanan araştırma canlıda yaşamın sürdürülmesi sırasında gerçekleşen tüm kimyasal tepkimeleri oluşturan metabolizmanın dört aşamasını ortaya koydu.

Araştırma sonucuna göre metabolizmanın dört aşaması şöyle:

Doğumdan bir yaşına kadarki aralıkta metabolizmanın hızlandığı, bir yaşında yetişkinlerden yüzde 50 daha hızlı olduğu tespit edildi.

20 yaşında kadar metabolizma hızında küçük bir düşüş yaşandığı belirtildi.

20-60 yaş aralığında metabolizmanın tamamen aynı kaldığı belirtildi.

60 sonrası sürekli düşüşe geçen metabolizma hızı, 90 yaşına gelindiğinde orta yaşlardan yüzde 26 daha düşük çıktı.

Araştırmayı yürütenlerden Prof. John Speakman “Bu daha önce hiç görmediğimiz bir tablo. Benim için en ilginci, metabolizmanın orta yaşlarda hiç değişmediğini görmek. Bundan sonra “orta yaş göbeğinizle” ilgili metabolizmanızı suçlayamacaksınız” dedi.

Çocukluk döneminde metabolizmanın en hızlı çalıştığı sürecin yaşanması, erken dönemde yeterli beslenmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.