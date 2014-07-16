Arapların Mars misyonu

Arap dünyasının ilk uzay misyonu Mars'a olacak. Dünyanın en uzun binasına ev sahipliği yapan

Birleşik Arap Emirlikleri, şimdi de gözünü yıldızlara dikti.

Yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yedi yıl zarfında Mars'a insansız uzay aracı

göndermeyi planladığı bildirildi.

Açıklamada, misyonu gerçekleştirebilmek için yeni bir uzay projesi başlatılacağı kaydedildi.

Başbakan ve Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşid El Maktum, Ortadoğu'daki pek çok çatışmaya

rağmen misyonun Arap dünyasının insanlığa olumlu

katkısını vurgulayacağını belirtti.

Misyonun ne kadara mal olacağı ve nasıl gerçekleştirileceği hakkında ayrıntı verilmedi.