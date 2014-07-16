T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Arapların Mars misyonu

Birleşik Arap Emirlikleri, 2021'e kadar Mars'a insansız hava aracı göndermeyi planladığını duyurdu.

16 Temmuz 2014 19:55

Arap dünyasının ilk uzay misyonu Mars'a olacak. Dünyanın en uzun binasına ev sahipliği yapan
Birleşik Arap Emirlikleri, şimdi de gözünü yıldızlara dikti.

Yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yedi yıl zarfında Mars'a insansız uzay aracı
göndermeyi planladığı bildirildi.

Açıklamada, misyonu gerçekleştirebilmek için yeni bir uzay projesi başlatılacağı kaydedildi.
Başbakan ve Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşid El Maktum, Ortadoğu'daki pek çok çatışmaya
rağmen misyonun Arap dünyasının insanlığa olumlu
katkısını vurgulayacağını belirtti.
Misyonun ne kadara mal olacağı ve nasıl gerçekleştirileceği hakkında ayrıntı verilmedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Birleşik Arap EmirlikleriMarsBirleşikArap EmirlikleriDubaiMuhammedRaşid Maktum OrtadoğuArapDeutsche Welle Türkçe AP/Reuters BS/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24