Arapların Mars misyonu

Arap dünyasının ilk uzay misyonu Mars'a olacak. Dünyanın en uzun binasına ev sahipliği yapan
Birleşik Arap Emirlikleri, şimdi de gözünü yıldızlara dikti.
Yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yedi yıl zarfında Mars'a insansız uzay aracı
göndermeyi planladığı bildirildi.
Açıklamada, misyonu gerçekleştirebilmek için yeni bir uzay projesi başlatılacağı kaydedildi.
Başbakan ve Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşid El Maktum, Ortadoğu'daki pek çok çatışmaya
rağmen misyonun Arap dünyasının insanlığa olumlu
katkısını vurgulayacağını belirtti.
Misyonun ne kadara mal olacağı ve nasıl gerçekleştirileceği hakkında ayrıntı verilmedi.