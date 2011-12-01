-Arap ülkeleriyle ilişkilerimiz çok iyi İSTANBUL (A.A) - 01.12.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, batının temel hareket noktasının, ülkelerinin çıkarlarına dayandığını belirterek, ''Biz de Türkiye olarak ülkemizin çıkarlarına bakıyoruz ama bizim dikkat ettiğimiz başka bir konu var; hak kavramına biz çok dikkat ediyoruz. Bir kişi, bir toplum, bir düşünce haklıysa biz ondan yanayız'' dedi. Bülent Arınç, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce Conrad Oteli'nde düzenlenen ''Türk-Arap Medya Forumu''nun ardından, foruma katılan Arap ülkelerinden basın mensuplarının sorularını cevapladı. ''Arap ülkeleriyle olan diplomatik ve politik ilişkilerden memnun musunuz? Ekonomik ilişkiler yönündeki düşünceleriniz nedir?'' sorusu üzerine Arınç, hükümetler arası ilişkileri çok olumlu gördüğünü ifade etti. Bazı yerlerde, farklı tesirlerle nüans farklılıklarının olabileceğini belirten Arınç, ancak temelde Türkiye ile Arap dünyasının hükümetleri arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu dile getirdi. Bu ikili ilişkilerin gelişmesinin son yıllarda mümkün olduğunu anlatan Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Şunu da dürüst olarak söylemeliyim; Bu ülkelerdeki yönetimlerin, ABD ve Avrupa ülkeleriyle fert fert, birer ülke olarak veya topluluk olarak daha yakın ilişkileri olabilir. O ülkelerin daha fazla etkisinde kalıyor olabilirler ama bu ülkelerin onlarla olan ilişkileri, Türkiye ile olan ilişkilerine de zarar vermiyor. Yani bizimle ne kadar iyi ilişkileri varsa, belki bizim kadar veya bazıları bizden daha fazla başka ülkelerle de bir iç içe geçmişlik söz konusu. Bu da olabilir, bunu anlayışla karşılıyoruz.'' Türkiye ile Arap ülkelerinin ekonomik ilişkilerinin, son 9 yıldan bu yana daha iyi olduğunu vurgulayan Arınç, şöyle devam etti: ''Hükümetimiz döneminde, bu ülkelerin pek çoğuyla ticari ve ekonomik ilişkilerimiz çok güçlü oldu. Bizim müteahhitlerimiz, yatırımcılarımız ve işadamlarımız, Arap ülkelerinde çok önemli iş alıyorlar. Hangi ülkeye gidersek gidelim, önemli Türk yatırımları var. Bir de ticaret hacmimiz çok gelişti. Yani ithalat ve ihracat noktasında Arap ülkeleriyle çok iyi ilişkilerimiz var. Ama daha iyi olabilir mi? Olabilir. Çünkü Arap ülkelerinin ticaret hacminin, Avrupa ülkeleriyle veya başka ülkelerle çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu bir bağımlılık mıdır? Yoksa geçmişten bu yana yapılan bir çalışmanın ürünü müdür? Bunu da haksız bulmuyorum. Önemli olan Türkiye'nin bu pazarlara girmesi, daha kaliteli, daha ucuz ve pazarlama yöntemlerinin daha iyi olması lazım.''