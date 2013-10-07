Arap soykırımı isteyen İsrailli ruhani lider öldü

Irkçı söylemleriyle bilinen, Şaş Partisi'nin kurucusu ve ruhani lideri olan Sefarad Hahambaşı Ovadia Yosef dün 93 yaşında hayatını kaybetti. Ovadia Yosef'in ölüm nedeni solunum yetmezliği olarak açıklandı. Haberi alan binlerce sağcı İsrailli Kudüs'teki Hadasa Hastanesi önünde toplandı.

Basra’da doğan ve 4 yaşındayken ailesiyle birlikte Irak’tan Kudüs’e göç eden Yosef, 1973’te Hahambaşı seçilmişti. Irkçı söylemleriyle tanınan Yosef, ‘Sineğe benzettiği Filistinlilerin yok olup gitmelerini umduğunu’ söylemiş; 2000’de de ‘yok edilmesi gereken haşarat’ diye nitelediği Filistinlilerin soykırımdan geçirilmesini’ istemişti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas için 'vebaya yakalansın' diyen Yosef’in 2010’da sarf ettiği “Yahudi olmayanların varlık sebebi Yahudilere hizmettir” sözleri de büyük tartışma yaratmıştı. Yosef, “Yahudi olmayanlar neden gerekli? Çünkü çalışacaklar, ekip biçecekler. Biz de efendi gibi oturup yiyeceğiz. Onların yaradılış sebebi budur” demişti.

Yosef ayrıca seküler Yahudiler, liberaller, kadınlar, eşcinseller ve diğer gruplar hakkında daha önce sarf ettiği sert sözlerle de biliniyor.