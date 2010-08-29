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Dünya

Haham Yosef Filistinliler için ağır konuştu

İsrail'in etkili hahamlarından Yosef, Filistinliler ile Filistin Devlet Başkanı Abbas için ''Bu dünyadan yok olup gitsinler'' ifadesini kullandı.

29 Ağustos 2010 03:00

T24 - Araplar ve Filistinlilere karşı kullandığı iğneleyici sözlerle tanınan, İsrail'in etkili hahamlarından Ovadia Yosef, Filistinliler ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas için ''Bu dünyadan  yok olup gitsinler'' ifadesini kullandı.



İsrail Ordu Radyosunun haberinde, cumartesi akşamı verdiği vaaz sırasında, Filistinlileri ''bela ve İsrail'in amansız düşmanları'' olarak niteleyen Yosef'in, Abbas için de ''vebaya yakalansın'' şeklindeki sözleri aktarıldı.


Ortadoğu kökenli İsrailli Yahudilerin en saygın din adamları arasında kabul ettikleri 89 yaşındaki Yosef, İsrail hükümetinin koalisyon ortağı, aşırı muhafazakar Şas partisinin de manevi lideri konumunda. Yosef Araplar, seküler Yahudiler, liberaller, kadınlar, eşcinseller ve diğer gruplar hakkında daha önce sarf ettiği sert sözlerle de biliniyor.

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