T24 LogoT24 Logo
Magazin

Arap dünyasından ‘Ömer’ dizisine tepki

Müslümanların ikinci Halifesi Hazreti Ömer bin Hattab'ın tasvir edilerek canlandırılması ise büyük eleştiri aldı

08 Temmuz 2012 19:01

Arap dünyasında Hazreti Ömer’in tasvir edilerek çekildiği ''Ömer'' dizisi tartışmalara neden oldu. MBC kanalında yayımlanacak ''Ömer'' dizisi, sosyal paylaşım sayfalarında gündem oldu.

Facebook ve Twitter sayfalarında diziyle ilgili özel başlıklar açılırken, dizinin yayına sokulmaması için Müslümanlara çağrıda bulunuldu.
 
Ayrıca yapım aşaması tamamlanan dizinin, Endonezya ve Türkiye'de dublajı tamamlanarak Ramazan ayı içerisinde yayına gireceği bildirildi.
 
Filmle ilgili görüş bildiren Suudi alimler, Hazreti Peygamber ve halifelerin filmde tasvir edilmesinin caiz olmadığı görüşünü dile getirdi.
 
İslam dünyasının fetva konusunda önem atfettiği El Ezher'e bağlı İslami Araştırmalar Merkezi adına açıklamada bulunan Ahmed El Hatip, filmin yayımlanmasına karşı olduklarını açıkladı.
 
El Hatip, İslam Peygamberi Hz. Muhammed ve sahabelerine saygı gösterilmesini isteyerek, filmlerde bu konuda dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.
 
Mısırlı bir avukat ise ''Ömer'' dizisinde Hz. Ömer'in canlandırılmasının dinen caiz olmadığı gerekçesiyle dava açtı.
 

ETİKETLER

diziaraplarHazreti ÖmerRamazan ayı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24