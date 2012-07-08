Arap dünyasından ‘Ömer’ dizisine tepki

Arap dünyasında Hazreti Ömer’in tasvir edilerek çekildiği ''Ömer'' dizisi tartışmalara neden oldu. MBC kanalında yayımlanacak ''Ömer'' dizisi, sosyal paylaşım sayfalarında gündem oldu.

Facebook ve Twitter sayfalarında diziyle ilgili özel başlıklar açılırken, dizinin yayına sokulmaması için Müslümanlara çağrıda bulunuldu.

Ayrıca yapım aşaması tamamlanan dizinin, Endonezya ve Türkiye'de dublajı tamamlanarak Ramazan ayı içerisinde yayına gireceği bildirildi.

Filmle ilgili görüş bildiren Suudi alimler, Hazreti Peygamber ve halifelerin filmde tasvir edilmesinin caiz olmadığı görüşünü dile getirdi.

İslam dünyasının fetva konusunda önem atfettiği El Ezher'e bağlı İslami Araştırmalar Merkezi adına açıklamada bulunan Ahmed El Hatip, filmin yayımlanmasına karşı olduklarını açıkladı.

El Hatip, İslam Peygamberi Hz. Muhammed ve sahabelerine saygı gösterilmesini isteyerek, filmlerde bu konuda dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Mısırlı bir avukat ise ''Ömer'' dizisinde Hz. Ömer'in canlandırılmasının dinen caiz olmadığı gerekçesiyle dava açtı.